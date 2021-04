Le parole di Enrica Roddolo, giornalista e scrittrice, esperta di Case Reali

Un innovatore, un consigliere e il vero collante della famiglia reale. Questo il ritratto del principe Filippo secondo Enrica Roddolo, giornalista e scrittrice, esperta di case reali, autrice nel 2020 di ‘I segreti di Buckingham Palace’ e di ‘Filippo and The Queen’, edito da Solferino Libri, in uscita nei prossimi giorni. “Filippo – racconta a LaPresse – è stato il grande modernizzatore della vita reale, secondo le persone vicine alla famiglia colui che ha sempre offerto alla regina una ‘second opinion’, un parere autorevole che la regina ascoltava perchè sapeva che lui era l’unico a non fare sconti, perchè in grado di parlare alla regina da pari. E questo non va mai dimenticato, perchè è difficile confrontarsi con l’istituzione, la persona più importante del paese”. Filippo, per questa sua onestà intellettuale, è stato prezioso per la regina. “L’ha appoggiata incondizionatamente – spiega Roddolo -, è stato la sua roccia. È stato anche colui che ha avuto il coraggio di dire alla regina cosa non funzionava: andavano cambiati i cerimoniali di corte, che erano troppo ampollosi, andavano modernizzate le modalità di vita”. Fu lui a introdurre i primi telefoni a Buckingham Palace, è stato lui a suggerire di viaggiare con l’aereo e non via mare, considerato l’unico mezzo degno di una sovrana. E a lui la regina affidò il comitato organizzatore della sua incoronazione nel 1953.

Si sposarono nel 1947, e fu un grande amore, autentico, all’inizio anche un po’ ostacolato a corte, perchè Filippo aveva sangue tedesco, non arrivava da un paese ‘amico’, con la Seconda guerra mondiale appena conclusa. Quanto alle gaffe per cui era noto nelle cronache, “sono state in realtà la voce autentica e priva di vincoli dal protocollo di Filippo: è stato un modo per dire comunque la sua senza lasciarsi imbrigliare troppo. In un certo senso ha avuto il coraggio di andare contro il ‘politically correct'”.

Il suo ruolo è stato particolarmente importante per i Windsor. “Fin qui Filippo è stato il grande collante della famiglia reale; la regina è la sovrana, ma è a lui che ha delegato la gestione degli affari di famiglia, l’educazione, i consigli per le questioni sentimentali. Quindi in primo luogo viene a mancare alla regina questo baricentro importante. Ma al contempo, dato che già dal 2017 Filippo si era ritirato dalla vita pubblica, aveva un po’ preparato a questo momento, in cui la prima linea dei reale deve svolgere molti più impegni reali, perchè il principe Filippo è sempre stato un grande lavoratore a corte. Mancherà questo elemento forte all’interno della famiglia, e questa ‘second opinion’ alla regina”.

La cerchia dei reali di prima linea si assottiglia sempre più, in una stagione in cui il principe Andrea per il caso Epstein si è tirato fuori dagli impegni pubblici e il principe Harry si è allontanato. “Rimane una famiglia molto snellita – conclude Roddolo -. Che in fondo era anche il piano di Carlo, d’accordo con Elisabetta, per il futuro, con una prima linea di reali molto snella ma molto attiva: la regina, il principe Carlo con Camilla, il principe William e Kate, il principe Edoardo con la moglie Sophie e la principessa Anna”.

