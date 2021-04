"Abbiamo perso figura pubblica molto rispettata ma anche un marito, un padre e un nonno molto orgoglioso", ha detto il premier britannico

“È alla regina e alla famiglia che i pensieri della nostra nazione sono rivolti”. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, dopo la morte del principe Filippo. “Non solo abbiamo perso figura pubblica molto rispettata ma anche un marito, un padre e un nonno molto orgoglioso“, ha aggiunto precisando che il duca di Edimburgo era diventato anche bisnonno. Parlando in occasione delle nozze d’oro, Sua Maestà ha detto che il nostro Paese deve molto a suo marito e ha con lui un debito molto più grande di quanto avrebbe mai rivendicato, o che mai sapremo. E sono sicuro che la stima sia corretta. Quindi oggi piangiamo con Sua Maestà la Regina. Porgiamo le nostre condoglianze a lei e a tutta la sua famiglia e ringraziamo, come nazione e regno, per la vita e l’opera straordinarie del Principe Filippo, Duca di Edimburgo”.

“Ricordiamo il duca di Edimburgo per il suo supporto al regno “e, soprattutto, per il suo fermo sostegno a sua Maestà la Regina. Non solo come suo consorte, al suo fianco ogni giorno del suo regno, ma come suo marito, sua forza e appoggio, da oltre 70 anni”, ha aggiunto il primo ministro britannico.

