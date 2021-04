Una conversazione telefonica per rassicurare il sovrano giordano, considerato un fratello e un amico

Il re del Marocco, Mohammed VI, è stato il primo capo di Stato domenica a contattare il re Abdallah II di Giordania dopo gli eventi avvenuti sabato ad Amman. Da quanto si apprende, il sovrano marocchino ha avuto domenica, nella prima mattina, una conversazione telefonica con il re Abdallah, considerato un fratello e un amico. Il colloquio era l’occasione per rassicurare il re della situazione sulla base dei dati che il sovrano giordano ha condiviso con Mohammed VI. Nella telefonate, lo stesso Mohammed VI ha ribadito la piena e naturale solidarietà del Marocco alla Giordania e il totale sostegno per tutte le decisioni prese da re Abdallah per consolidare la sicurezza e la stabilità del Paese. Come fanno sapere fonti marocchine, la conversazione ha concretizzato i forti legami storici e familiari tra i due sovrani e i due Regni, oltre che tra i due paesi.

