Nella capitale la gente si informa sui giornali ma non si percepisce una particolare preoccupazione tra gli abitanti

Amman sembra reagire con apparente tranquillità alle notizie dello sventato complotto al re giordano Abdallah. La gente si informa grazie ai giornali non si percepiscono particolari tensioni tra gli abitanti della capitale della Giordania. Agli arresti domiciliari anche il fratellastro del re Abdallah, il principe Hamza. Tali tensioni all’interno della famiglia reale non sono solite nel Paese e nella regione c’è preoccupazione per questi segnali di instabilità.

