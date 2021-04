Transitate 81 navi per un totale di 4,8 milioni di tonnellate trasportate

(LaPresse) È ormai ripreso a pieno regime il traffico marittimo nel canale di Suez dopo che lunedì è stata finalmente disincagliata la Ever Given, la gigantesca portacontainer bloccata per giorni nell’alveo artificiale. Il presidente dell’Autorità del Canale di Suez ha dichiarato che mercoledì sono transitate 81 navi, in entrambe le direzioni, per un totale di 4,8 milioni di tonnellate trasportate.

