Il National Park Service ha sbarrato alcune aree e aggiunto cartelli anti Covid

(LaPresse) Ciliegi in fiore a Washington. Gli alberi si sono tinti di rosa per l’arrivo della primavera circondando i principali monumenti della capitale governativa statunitense: tante le persone che in queste ore stanno andando a visitare i parchi, nonostante i tentativi di scoraggiare i visitatori per via della pandemia. Per il secondo anno il National Cherry Blossom Festival ha infatti invitato i visitatori a non presentarsi di persona. Il National Park Service ha chiuso alcune aree, aggiungendo cartelli anti-Covid all’ingresso.

