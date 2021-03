Milano, 27 mag. (LaPresse) – Per la prima volta, Twitter ha definito i tweet di Donald Trump "potenzialmente fuorvianti", una decisione che ha spinto il presidente ad accusare la piattaforma dei social media di intromissione elettorale. Lo segnalano il Washington Post e altri media Usa. Martedì, Twitter ha messo in evidenza due dei tweet di Trump che affermavano che le votazioni per posta avrebbero portato a una diffusa frode degli elettori, aggiungendo un messaggio che la società ha introdotto per combattere la disinformazione. "Verifica i fatti relativi alle votazioni per corrispondenza", scrive Twitter.

