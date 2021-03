Pechino (Cina), 22 mag. (LaPresse/AP) – La Cina non avrà un target di crescita per il 2020. In apertura del Congresso nazionale del popolo, il premier Li Keqiang ha annunciato che per la prima volta da decenni Pechino non fisserà alcun obiettivo di crescita economica, di solito una caratteristica attentamente seguita dei piani del governo, al fine di concentrarsi sulla lotta contro l'epidemia. La battaglia contro il coronavirus "non è ancora terminata", ha ammonito Li, esortando il Paese a "raddoppiare i nostri sforzi" per rilanciare l'economia in difficoltà.

Secondo LI, Pechino non ha fissato obiettivi di crescita a causa della "grande incertezza" dell'epidemia e per consentire ai funzionari di concentrarsi su altri obiettivi. Tra questi, la creazione di 9 milioni di nuovi posti di lavoro.

