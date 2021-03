Londra (Regno Unito), 14 mag. (LaPresse/AP) – L'approvazione di medicinali per il trattamento del Covid-19 potrebbe essere possibile "prima dell'estate". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema, Agenzia europea del farmaco. Recenti risultati iniziali per il farmaco remdesivir hanno suggerito che potrebbe aiutare i pazienti a riprendersi dal coronavirus più velocemente, sebbene siano ancora necessari dati a lungo termine per confermare qualsiasi beneficio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata