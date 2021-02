Washington (Usa), 28 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che ha una "precisa idea" sulla salute di Kim, ma non può parlarne, e gli ha augurato ogni bene. "So come sta", ha detto Trump alla Casa Bianca. "Probabilmente lo saprete in un futuro non troppo lontano".

