Milano, 6 apr. (LaPresse) – Singapore ha messo in quarantena quasi 20.000 lavoratori migranti per due settimane dopo che è stato rilevato un numero crescente di infezioni da coronavirus nei loro dormitori. Lo riferisce la Cnn.

Domenica le autorità hanno segnalato 120 nuovi casi di Covid-19, il salto più alto per il Paese registrato in un solo giorno. Molti dei casi sono stati ricollegati ai dormitori dove soggiornano i lavoratori stranieri provenienti per la maggior parte da Paesi dell'Asia meridionale.

