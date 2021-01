Seul (Corea del Sud), 29 mar. (LaPresse/AP) – La Corea del Sud afferma che la Corea del Nord ha lanciato due sospetti missili balistici in mare, definendolo "molto inappropriato" in un momento in cui il mondo sta combattendo la pandemia di coronavirus. Questa mattina Seul ha rilevato i missili che volavano dalla città costiera orientale nordcoreana di Wonsan nelle acque tra la penisola coreana e il Giappone. L'esercito di Seul ha esortato la Corea del Nord a porre fine a questo tipo di azioni.

