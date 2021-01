Wellington (Nuova Zelanda), 29 mar. (LaPresse/AP) – La Nuova Zelanda ha registrato la sua prima morte per il coronavirus. Le autorità sanitarie hanno dichiarato che la vittima era una donna di 70 anni, hanno detto che è stata ricoverata in un ospedale della West Coast la scorsa settimana con quella che inizialmente pensavano fosse l'influenza e che il personale dell'ospedale non indossava l'equipaggiamento protettivo completo. Di conseguenza, 21 membri del personale sono stati messi in isolamento per due settimane.

Il Paese ha segnalato 514 casi di Covid-19. Mercoledì scorso, i neozelandesi hanno iniziato un rigoroso blocco di quattro settimane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata