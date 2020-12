Milano, 12 mar. (LaPresse) – A partire da lunedì 16 marzo tutti i lavoratori della Commissione europea che ricoprono "funzioni non critiche" saranno in telelavoro, mentre coloro che assicurano le funzioni critiche "continueranno a essere presenti a lavoro, lavorando a turni". Lo rende noto la Commissione europea in seguito all'emergenza coronavirus.

