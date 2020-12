Roma, 8 mar. (LaPresse/AP) – La nave da crociera Regal Princess è stata bloccata a largo della costa della Florida in attesa dei risultati dei test per stabilire se due membri dell'equipaggio hanno contratto il nuovo coronavirus.

Il 'Miami Herald' riferisce che la nave avrebbe dovuto attraccare a Port Everglades questa mattina. I membri dell'equipaggio sospettati di essersi infettati erano stati trasferiti dalla nave da crociera Grand Princess in California.

La Guardia Costiera ha consegnato il kit per i test alla Regal Princess questa mattina e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emesso un "ordine di non navigazione" per la nave.

