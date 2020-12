Milano, 4 mar. (LaPresse) – La Commissione europea presenta oggi la legge europea sul clima, che propone un obiettivo giuridicamente vincolante di emissioni nette zero di gas a effetto serra entro il 2050. Le istituzioni dell'Ue e gli Stati membri sono collettivamente tenuti ad adottare le misure necessarie a livello Ue e nazionale per raggiungere l'obiettivo. Parallelamente, la Commissione avvia una consultazione pubblica sul futuro Patto europeo per il clima, attraverso cui i cittadini saranno coinvolti nella progettazione congiunta di questo strumento.

