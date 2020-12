Milano, 3 mar. (LaPresse) – "Non ci preoccupiamo della traccia dei contatti per l'influenza stagionale, ma i paesi dovrebbero farlo per il Covid-19, perché previene i contagi e salva la vita". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a proposito dell'epidemia di coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata