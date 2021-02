Ginevra (Svizzera), 7 ott. (LaPresse/AFP) – Le Nazioni Unite hanno dichiarato di starsi "prepararando al peggio" nel nord della Siria dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che non si sarebbero opposti a un'offensiva turca contro la milizia curda. "Non sappiamo cosa accadrà (…) Ci stiamo preparando per il peggio", ha detto il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Siria Panos Moumtzis in una conferenza stampa a Ginevra.

