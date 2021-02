Cairo (Egitto), 23 apr. (LaPresse/AFP) – Diversi leader africani hanno chiesto uno "stop immediato e incondizionato" ai combattimenti in Libia, dopo un summit al Cairo guidato dal presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, presidente in carica dell'Unione africana (Ua). Insieme a Sisi, ci sono anche i presidenti del Ruanda, Paul Kagame, e del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, i membri della 'troika' sulla Libia, così come quello del Congo, Denis Sassou-Nguesso, capo della commissione sulla Libia all'Au: tutti hanno invitato le parti a moderazione per consentire "l'arrivo di aiuti umanitari".

