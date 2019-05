1 maggio, scontri a Parigi tra manifestanti e forze dell'ordine

Sono scoppiati scontri tra i manifestanti scesi in piazza per il 1 maggio e le forze dell'ordine a Parigi, sul boulevard du Montparnasse. La polizia nazionale ha caricato i manifestanti, scrive Bfmtv. La partenza del corteo è prevista per le 14.30, ma migliaia di persone sono già radunate. Secondo i giornalisti della testata, molti manifestanti hanno il volto coperto.

La prefettura di Parigi ha fatto sapere che 88 persone sono state fermate nella capitale. Il dato, relativo alle 11.15 locali, è stato diffuso da Bfmtv, mentre i controlli preventivi sono stati 3700. Il dispiegamento di sicurezza è massiccio, mentre le autorità temono scontri anche legati alla presenza di migliaia di dimostranti violenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata