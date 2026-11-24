Il 29 novembre prossimo “La strada”, l’esordio narrativo di Augusto Rubei pubblicato da Piemme, sarà presentato alla libreria Rizzoli di Milano in Galleria Vittorio Emanuele II nell’ambito di BookCity, una delle principali manifestazioni italiane dedicate ai libri e alla lettura. E’ quanto si legge nel programma del festival. La storia di riscatto di Pietro, “per tutti Pietruccio”, nato nella periferia romana di San Basilio, approda dunque a uno dei principali appuntamenti culturali italiani.

L’incontro milanese segue la presentazione dello scorso 29 settembre scorso alla Galleria Alberto Sordi di Roma, alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. In sala erano presenti rappresentanti delle istituzioni, uomini dello Stato, manager, esponenti del mondo politico e dell’informazione, insieme agli amici di sempre e a quelli delle borgate romane da cui prende forma il racconto.

La storia di riscatto di un ragazzo di periferia

Al centro de ‘La strada’ c’è, appunto, Pietro, detto “Pietruccio”, un ragazzo cresciuto a San Basilio, una delle periferia più dure Roma, dove diventare adulti significa imparare presto a scegliere da che parte stare. Il romanzo racconta una formazione e un riscatto, ma anche il peso delle radici, il valore dell’amicizia e della famiglia e la possibilità di cambiare il proprio destino senza rinnegare il luogo da cui si proviene. Così Rubei, manager della comunicazione indicato da L’Espresso tra gli spin doctor più influenti d’Italia, torna con il suo esordio narrativo agli anni precedenti ai palazzi, alle istituzioni e alla vita professionale: al mondo in cui tutto ha avuto inizio.