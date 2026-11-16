LaPresse, a Roma la nuova sede a Piazza di Spagna con studi radio e tv

Poche centinaia di metri che rappresentano però un passo importante per la crescita della società e il rafforzamento del suo percorso di sviluppo. La nuova sede di LaPresse, molto più grande e funzionale, nasce dall’esigenza di disporre di spazi adeguati alle nuove dimensioni dell’azienda, favorendo la collaborazione tra i vari servizi e soprattutto lo sviluppo di nuove opportunità. Roma diventerà il centro stella, con studi radiotelevisivi dove confluirà il prodotto: interviste, talk, videonews, radio e podcast. “Questo trasferimento rappresenta ancora una volta la volontà di guardare al futuro con ambizione. La scelta di una sede prestigiosa a Roma, in una delle piazze più belle del mondo, rappresenta un investimento strategico anche per la vicinanza al tessuto economico e politico del Paese. Abbiamo scelto uno spazio più grande, in una posizione magica che siamo certi ci permetterà di affrontare al meglio le prossime sfide e di viverle in un’ottica innovativa”, ha detto il presidente di LaPresse Marco Durante.