Libera Di Investire: il libro di Lorenza Cremonini per le donne che vogliono investire nell’immobiliare anche con liquidità limitata

Molte donne non considerano l’investimento immobiliare un’opzione praticabile. I freni ricorrenti sono due: la sensazione di non essere ancora pronte e la convinzione di non avere capitale sufficiente. A questi si aggiunge l’idea errata che il settore sia riservato solo a chi dispone già di grandi risorse.

Esce oggi per Bruno Editore “LIBERA DI INVESTIRE. Come trasformare immobili che nessuno vuole in operazioni di successo e costruire la tua autonomia economica con il metodo ABILIA” di Lorenza Cremonini. Un libro che racconta come individuare immobili trascurati o difficili da vendere e trasformarli in operazioni di valorizzazione, attraverso un percorso in cinque tappe.

“Nel mio libro racconto la mia esperienza pluriennale nel campo immobiliare, commentando come sono andate le varie operazioni, comprese quelle in cui ho guadagnato meno e quelle in cui ho dovuto correre ai ripari da sola” spiega Lorenza Cremonini, autrice del libro. “L’obiettivo è mostrare che non serve avere centinaia di migliaia di euro da parte: serve saper leggere uno spazio, strutturare l’operazione con la liquidità che si ha e proteggersi prima di firmare”.

Come precisa la stessa autrice, le operazioni di valorizzazione immobiliare fatte sul campo tra Italia e Svizzera, hanno portato alla creazione del metodo ABILIA: uno strumento finalizzato a trasmettere ad altre donne capacità e competenze con un’attenzione specifica alla protezione giuridica e fiscale delle operazioni.

“Lorenza Cremonini mostra, attraverso questa pubblicazione, un approccio raro nel settore immobiliare: la valorizzazione al posto della speculazione” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Chi lo legge non trova promesse di guadagni facili, ma un metodo per decidere quali operazioni fare, quali scartare e come tutelarsi. Esattamente il tipo di libro che serve a chi vuole costruirsi un’autonomia economica”.

“La tipologia di lettrice che avevo in mente scrivendo questo libro per Bruno Editore è quella di una donna che vuole raggiungere la libertà finanziaria attraverso il mercato immobiliare” conclude l’autrice. “Ho capito che con Giacomo Bruno condividevamo lo stesso obiettivo: permettere a chiunque di passare subito all’azione grazie alle informazioni di valore contenute in questo manuale”.

L’autrice Lorenza Cremonini

Lorenza Cremonini, nata a Bologna e laureata in Architettura, unisce la visione tecnica alla sensibilità per il valore nascosto nelle cose, ereditata dalla famiglia di antiquari. Dal 2009 investe in immobili tra l’Italia e il Ticino, dove ha fondato e guidato un’impresa generale di costruzioni. Ha gestito sul campo oltre trenta operazioni solo tra il 2010 e il 2015, e molte altre da allora tra Italia e Svizzera, crescendo contemporaneamente due figli gemelli, spesso portati in cantiere per trasmettere loro il valore dell’indipendenza. Attraverso la sua esperienza pratica e un percorso formativo dedicato alle donne, Lorenza le guida a conquistare la propria libertà finanziaria, promuovendo l’autonomia economica femminile attraverso strategie immobiliari concrete ed etiche. Sito web: http://www.liberadiinvestire.it