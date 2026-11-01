Il Giornale d’Italia compie 125 anni, il 17 novembre un evento a Milano

Il Giornale d’Italia si prepara a festeggiare i suoi 125 anni di storia con un grande evento in programma nella settimana del 16 novembre, che vedrà la partecipazione di importanti personalità del panorama istituzionale, politico, economico, imprenditoriale e sociale italiano. Un appuntamento che riunirà rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della vita pubblica del Paese per celebrare il percorso di una delle testate storiche dell’informazione nazionale, fondata nel 1901.

La celebrazione rappresenterà un’occasione per ripercorrere le tappe più significative della storia del quotidiano e, attraverso le sue pagine, alcuni dei principali avvenimenti che hanno segnato l’Italia negli ultimi 125 anni. La serata del 17 novembre, organizzata presso la redazione di Milano in via San Maurilio 13 per celebrare i 125 anni de Il Giornale d’Italia, prevede i saluti istituzionali di Papa Leone XIV, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. A seguire si terranno gli interventi di Vittorio Feltri (giornalista ed editorialista), che parlerà de ‘Il ruolo dell’informazione indipendente nel tempo’; Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera), con ‘125 anni di storia, da Bergamini ad oggi’; Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore), che affronterà il tema ‘Quale informazione nel XXI secolo?’; Luca Greco (direttore de Il Giornale d’Italia), con l’intervento ‘125 anni, un punto di ripartenza per le grandi sfide’.

L’evento si propone di celebrare non soltanto il passato della testata, ma anche il suo ruolo nel panorama dell’informazione contemporanea, attraverso un momento di incontro tra i diversi protagonisti della società italiana.

Fondato nel 1901, Il Giornale d’Italia, viene sottolineato, è un quotidiano indipendente di matrice riformista e liberale e non schierato politicamente, rilanciato nel solco della propria tradizione editoriale. Il posizionamento della testata si riassume nella formula “fatti, numeri e toni moderati”, che ne caratterizza l’approccio all’informazione e al dibattito pubblico. Il quotidiano dedica particolare attenzione all’attualità, al dibattito politico, istituzionale e sociale, all’evoluzione della società e alla tutela dei diritti, oltre che all’economia e alla cultura, la cui pagina, la cosiddetta ‘terza’, fu inventata dalla storica testata. Tra gli ambiti centrali della linea editoriale figurano inoltre il mercato, le imprese, il lavoro, l’efficienza dello Stato e la cooperazione internazionale, accanto a tematiche quali la sostenibilità e l’innovazione. La testata ha rafforzato negli anni la propria presenza digitale, sviluppando un modello di informazione accessibile e gratuita, capace di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Oggi Il Giornale d’Italia conta oltre 5 milioni di lettori a livello nazionale e 3,5 milioni di follower complessivi sui diversi canali social, consolidando la propria presenza nel panorama editoriale italiano e la capacità di dialogare con una comunità di lettori interessata ai principali temi della vita politica, economica e sociale.

Il 125esimo anniversario arriva a cinque anni dalle celebrazioni per i 120 anni della testata svoltesi il 18 novembre 2021, quando Il Giornale d’Italia aveva riunito numerosi rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo, dell’economia e dell’imprenditoria. In quell’occasione era stata presentata anche la nuova veste digitale del quotidiano, con un progetto editoriale orientato a un’informazione ampia, completa e integralmente gratuita, nel rispetto della tradizionale linea indipendente, moderata e liberale. La nuova ricorrenza rappresenterà un ulteriore momento di valorizzazione della storia del giornale, ma anche un’opportunità per riflettere sulle prospettive future dell’informazione, sul rapporto tra giornalismo e società e sulle trasformazioni del panorama editoriale.

La settimana del 16 novembre sarà così dedicata ai 125 anni de Il Giornale d’Italia, con una celebrazione che vedrà il coinvolgimento di importanti rappresentanti del mondo istituzionale, politico ed economico e un programma che sarà annunciato nelle prossime settimane. Un appuntamento, si sottolinea, che intende unire 125 anni di tradizione giornalistica alla vocazione contemporanea di una testata che continua a raccontare l’Italia attraverso i fatti, i numeri e il confronto tra le diverse voci della società.