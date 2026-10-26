Leonardo Maria del Vecchio e l’offerta sul Fatto Quotidiano: “Vogliamo dare solidità”

I soci di maggioranza del Fatto hanno comunicato di “non essere interessati a cedere la propria quota e di non voler aderire a una eventuale offerta pubblica di acquisto”

Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore che ha già acquisito la maggioranza del gruppo Quotidiano Nazionale, ha messo gli occhi su Il Fatto Quotidiano. “Lmdv Media, società di investimento dedicata all’editoria riconducibile al family office Lmdv Capital, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare un’attività di due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative a Società Editoriale Il Fatto Spa (Seif) al fine di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting”, si legge in una nota di domenica 25 ottobre. “Subordinatamente all’esito positivo della due diligence, l’offerta sarebbe promossa al prezzo di 0,286 euro per azione Seif per un controvalore complessivo pari ad 7.152.860 euro“.

La risposta dei soci di maggioranza del Fatto Quotidiano

La proposta è stata subito rispedita al mittente. I soci fondatori del Fatto – Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d’Aprile – rappresentativi di una quota pari alla maggioranza del capitale sociale della Società, “hanno manifestato la propria intenzione di non essere interessati a cedere la propria quota e dunque di non voler aderire a una eventuale offerta pubblica di acquisto che fosse promossa da Lmdv Media all’esito della due diligence”.

“La promozione dell’eventuale offerta sarebbe subordinata, tra l’altro, al raggiungimento di una partecipazione complessiva nell’emittente almeno pari o superiore all’82,9% del capitale votante nell’assemblea ordinaria, in modo da rendere inoperante il limite statutario che non consente di possedere azioni Seif in misura superiore al 17% del capitale sociale”. “Il Consiglio di Amministrazione di Seif si riunirà nei prossimi giorni per esaminare il contenuto del comunicato Lmdv Media e della comunicazione ricevuta dai soci fondatori”.

Del Vecchio: “Non vogliamo modificare il giornale ma dare solidità”

Lunedì è arrivata la replica della società di investimento di Del Vecchio, che prende atto, con rispetto, della posizione espressa dai soci fondatori del giornale. “In diciassette anni Il Fatto Quotidiano ha costruito ciò che pochi giornali sono riusciti a costruire: una comunità di lettori fedele ed esigente e un’identità riconoscibile fondata sul giornalismo d’inchiesta e sull’indipendenza. È questo il valore che LMDV Media riconosce e che intende preservare. La direzione di Marco Travaglio è parte integrante di questo prodotto. Il progetto di LMDV Media ne prevede la conferma, insieme alla piena autonomia della redazione, alla linea editoriale e al formato del giornale, che non intendiamo modificare”, si legge in un comunicato.

“LMDV Media riconosce il lavoro del management e della redazione. Nel primo semestre 2026 gli abbonamenti digitali sono cresciuti del 17,6%, la raccolta pubblicitaria del 35% e l’EBITDA è raddoppiato. È una competenza sul digitale di prim’ordine che vogliamo valorizzare e mettere a fattore comune nel gruppo”.

Proprio per proteggere questi risultati, continua la nota del gruppo di Del Vecchio jr, “è necessario guardare con franchezza alla struttura finanziaria. Il bilancio consolidato 2025 si è chiuso con una perdita di €2,6 milioni e un patrimonio netto negativo per €6,4 milioni. La società di revisione ha segnalato un’incertezza significativa sulla continuità aziendale, sia sul bilancio 2025 sia sulla semestrale 2026. Le stime preliminari di LMDV Media indicano un fabbisogno fino a €4 milioni nei prossimi 24 mesi”.

“Il nostro progetto prevede di verificare questo fabbisogno insieme al management. Prevede anche l’ingresso di Seif nel programma di investimenti tecnologici che LMDV Media sta realizzando per un’editoria sostenibile: piattaforme digitali, dati, distribuzione, nuovi formati. Un gruppo che pubblica testate con sensibilità diverse ha una sola condizione per esistere: rispettare l’identità di ciascuna. Il pluralismo non si dichiara, si finanzia”.

“Il Fatto ha scritto molto di noi, anche in modo critico” dichiara Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital. “È esattamente il giornalismo che vogliamo proteggere. Non chiediamo a nessuno di cambiare idea su di noi. Chiediamo solo di ascoltare un progetto che mette al sicuro il giornale. Siamo disponibili a incontrare i soci fondatori, il direttore e il comitato di redazione, quando e come preferiscono”. LMDV Media precisa che le attività di due diligence proseguono nei termini del comunicato del 25 ottobre 2026. Termini e condizioni dell’eventuale offerta restano invariati.