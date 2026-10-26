Del Vecchio rilancia l’Opa sul Fatto Quotidiano: “Un grande onore”. E su Travaglio: “Lo stimo profondamente”

Su Repubblica: “Ci sono 50 milioni di perdite anche quest’anno, e io sono ancora qui”

“L’Opa su Il Fatto Quotidiano è un grande onore”. Leonardo Maria Del Vecchio torna a parlare della sua offerta per il quotidiano diretto da Marco Travaglio, sottolineando l’importanza di preservare una testata con un pubblico consolidato e un forte seguito online. Intervenuto a ‘Password’, su Rtl 102.5, l’imprenditore ha commentato anche la reazione negativa all’operazione, ribadendo la propria stima per Travaglio e rivendicando il valore del pluralismo dell’informazione.

“L’Opa su Il Fatto Quotidiano è un grande onore. Perché vuol dire salvare un brand così storico, con una customer base così influente e un engagement così forte: è il terzo giornale online a livello di views”, ha dichiarato Del Vecchio. Al conduttore, che gli ha fatto notare le difficoltà dell’operazione dicendogli “ma hai un problema, non te lo vendono”, l’imprenditore ha risposto: “È una prima reazione, una prima reazione dovuta al fatto che ancora non c’è stato un piano di investimento, non c’è stato un dialogo. Ma al di là di tutto io stimo profondamente Marco Travaglio”.

Del Vecchio: “Alla Gruber avevo chiesto di avere Travaglio accanto a me”

Del Vecchio ha poi raccontato un retroscena relativo alla sua discussa intervista da Lilli Gruber: “Vi dico qualcosa assolutamente in esclusiva: alla Gruber, per quell’intervista che ormai tutti si ricorderanno, quello che avevo chiesto era avere Travaglio accanto a me, ma il mio ufficio stampa non l’ha voluto. Il mio ufficio stampa non credeva abbastanza in me, quel giorno sapete tutti com’è andato”.

Leonardo Maria Del Vecchio e Lilli Gruber a Otto e mezzo, 29 Gennaio 2026 (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

L’imprenditore ha quindi spiegato la propria visione del confronto tra posizioni diverse: “La dialettica, il dibattito costruttivo e le voci fuori dal coro o comunque le voci che non sono allineate al mio pensiero – che nessuno mi ha mai chiesto – sono voci da cui posso solo imparare”. E ha aggiunto: “Non ci devo andare a cena con Marco Travaglio, quello che mi interessa è il pluralismo dell’informazione”.

Repubblica, Del Vecchio: “50 milioni di perdite anche quest’anno”

Nel corso dell’intervista a Rtl 102.5, Del Vecchio ha commentato anche la vendita di Repubblica da parte del gruppo Gedi al gruppo greco Antenna. “Non darei nessuna colpa ai greci, c’erano due offerte, io ho fatto la mia”, ha dichiarato. “Alla fine grazie alla mia offerta è stata probabilmente venduta anche a sconto, il problema è che ci sono 50 milioni di perdite anche quest’anno per la Repubblica, e io sono ancora qui”, ha concluso l’imprenditore.