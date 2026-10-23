“Io sono il mio nemico”, in libreria una storia che riflette sulla condizione dell’essere umano

Arriva in libreria dal 23 ottobre “Io sono il mio nemico“, ultima fatica di Marco Marrocco. Lo scrittore, autore televisivo e sceneggiatore già vincitore del Premio Nazionale “La Giara” con il romanzo “Come l’antenna per i passeri“, racconta una storia a metà strada tra il sogno e l’allucinazione, con il protagonista, Nelson, che si sveglia nella stanza di albergo di una non meglio precisata località di mare senza avere idea di come ci sia arrivato. Emblematico il nome del posto in cui l’autore ha ambientato la vicenda, Casanebbia, dove tutte le persone che Nelson incontra si dimostrano inafferrabili.

Per tutta la durata del romanzo, edito da Armando Curcio Editore, si ha la percezione che i dati della realtà siano stravolti. Le domande, tanto per il protagonista quanto per il lettore, non fanno che ripetersi: è tutto un sogno oppure Casanebbia è la proiezione di una mente malata, quella dello stesso Nelson?

Dalla penna di Marrocco fuoriesce dunque una metafora della condizione umana, perennemente in bilico tra il non senso e la ricerca della felicità.