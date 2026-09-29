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martedì 29 settembre 2026

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Andrea Tempestini, il vicedirettore di Libero trovato morto in casa

Andrea Tempestini, il vicedirettore di Libero trovato morto in casa
Andrea Tempestini (Foto da social)
LaPresse
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Per le indagini del caso da cui non risulterebbero elementi che possano far supporre interventi di terzi o una aggressione

 Il vicedirettore di Libero, Andrea Tempestini, è stato trovato morto nella sua abitazione di Milano. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera dopo la segnalazione al 112: sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri per le indagini del caso da cui non risulterebbero elementi che possano far supporre interventi di terzi o una aggressione. Giornalista professionista dal 2010, era vicedirettore e Digital editor di liberoquotidiano.it, il sito del quotidiano Libero. 

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