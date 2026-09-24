Forbes, il sito si sfoglia come un social: con l'AI i contenuti sono più interattivi

Un sito da sfogliare come un social network, con l’intelligenza artificiale al servizio delle firme e non al loro posto. Forbes presenta il nuovo sito sviluppato con Cogit AI: navigazione a card, ricerca conversazionale nell’archivio e premi per i lettori più interattivi. “Abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale proprio per valorizzare i contenuti dei giornalisti”, spiega a LaPresse Eugenio Azzinnari, CEO di Cogit AI. Accanto al digitale il radicamento sul territorio con oltre 120 appuntamenti in giro per l’Italia nell’ultimo anno: “Per noi il lavoro dell’editore deve essere questo, portare soluzioni, portare opportunità ed essere sempre più vicini ai nostri clienti, ai nostri lettori e al territorio che rappresentiamo”, racconta Michele Belingheri, CSO di Forbes.