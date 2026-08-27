Mattia Feltri lascia Huffington Post, il giornalista verso QN con Guido Boffo

Grandi manovre nel mercato editoriale, con Leonardo Maria Del Vecchio sempre più protagonista, dopo l’arrivo di Mario Orfeo, direttore editoriale di QN Media. LaPresse può confermare le indiscrezioni di ‘Dagospia’, secondo cui anche Mattia Feltri – dopo anni alla direzione dell’Huffington Post – si appresta a entrare nella squadra del Quotidiano Nazionale, dove arriverà anche Guido Boffo, ex direttore de ‘Il Messaggero’. I due direttori, tra i più quotati nel panorama informativo italiano, andranno ad aggiungersi alla squadra, che continuerà a vedere Agnese Pini nel ruolo di direttrice del Quotidiano Nazionale.

Gedi annuncia l’addio di Feltri. L’ex direttore: “Ringrazio azienda”

L’addio di Feltri è stato comunicato da Gedi, che fa sapere di aver avviato “una nuova fase per HuffPost Italia. Il Gruppo ha definito un progetto di sviluppo della testata che ne rafforza il posizionamento nell’informazione digitale di qualità e, dopo aver accettato le dimissioni del direttore Mattia Feltri, ha aperto la ricerca del direttore che guiderà questo percorso”. Gedi, si legge in una nota, “ringrazia Mattia Feltri per il lavoro, la professionalità e il contributo offerti in questi anni alla guida della testata, e gli augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale”. “Mattia Feltri ringrazia l’azienda per i tanti anni di lavoro pieni di gratificazioni, che non dimenticherà mai”. Il Gruppo cerca “un giornalista o una giornalista di esperienza, con approccio innovativo e visione prospettica, capace di interpretare l’evoluzione dell’informazione e di consolidare l’identità di HuffPost Italia come punto di riferimento per un pubblico che chiede contenuti autorevoli, accurati e approfonditi”.