Sechi: “Licenziato da Angelucci mentre sono sotto scorta”

Mario Sechi non è più il direttore di Libero. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista in un post sui social. “Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti”. Così in un post su X Sechi annuncia la rimozione dall’incarico di direttore del quotidiano Libero. Sechi è stato messo sotto tutela per aver ricevuto alcune minacce da parte degli anarco-insurrezionalisti.

Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti. — Mario Sechi (@masechi) May 28, 2026

Il giornalista sarebbe stato vittima di intimidazioni per via di alcuni editoriali scritti in merito alla morte avvenuta lo scorso marzo, nel parco degli Acquedotti a Roma, di due anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, appartenenti al gruppo di Alfredo Cospito.