Coinvolti diversi professionisti e dipartimenti: Amministrativo, IP, Contenzioso, Real Estate, C&C e Lavoro

Dall’inizio di quest’anno LaPresse – agenzia di stampa multimedia con sede principale a Milano per il mercato europeo e New York per il mercato internazionale – ha scelto ADVANT Nctm per l’abilità dei loro professionisti di soddisfare le loro complesse esigenze e per la trasversalità dei servizi legali offerti.

Fondata nel 1994 a Torino, LaPresse è una Media Company di punta nel settore dell’informazione, della comunicazione e dell’intrattenimento e conta oggi dieci sedi in Italia e altre ben quindici sedi nel mondo, oltre ad avere una consolidata partnership esclusiva con Associated Press. Solo nell’arco del primo semestre di collaborazione – trasferitasi da noi lasciando altri due studi dai quali era stata precedentemente seguita – sono stati coinvolti diversi professionisti e dipartimenti (Amministrativo, IP, Contenzioso, Real Estate, C&C e Lavoro), capitanati da Guido Bartalini – contact partner del cliente – Marco Monaco, Roberto Cesaro, Gianluca Massimei, Vito Bisceglie, Carlo Grignani, Paolo Gallarati, Giulio Uras ,Michele Bignami e Ulrich Eller.

Tra le assistenze fornite spiccano quelle relative alla partecipazione alle gare per la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Roma, del Comune di Milano, della Regione Marche, ai contratti stipulati con Trenitalia SpA e in corso di negoziazione con Torino Calcio, nonché ai contenziosi IP con Parole Animate, Withub e Torino Cronaca, oltre che l’ausilio relativamente alle questioni intercorse con RAI e La7 e l’assistenza in materia di protezione dei dati

personali.

Il team di Amministrativo, formato da Marco Monaco, Luca Campise e Flavia Pescetelli, ha seguito il cliente nell’esame degli atti di gara, nella redazione di richieste di chiarimenti, nella definizione di accordi con partner internazionali (tra gli altri, con AP Associated Press, tra le maggiori agenzie del mondo e, assieme alla Reuters, la principale in lingua inglese), nella predisposizione delle offerte, nell’esame dei provvedimenti di aggiudicazione e nei procedimenti di accesso agli atti.

Per quanto riguarda i contenziosi IP, Roberto Cesaro, con Marta Billè, ha assistito LaPresse nel giudizio di appello per contraffazione del marchio e concorrenza sleale davanti alla Corte di Appello di Bologna contro Parole Animate. Il team di Contenzioso, formato da Gianluca Massimei e Flavia Trombetti, ha assistito LaPresse in numerose controversie, tra cui i procedimenti cautelari instaurati nei confronti di Withub ed Editoriale Argo, le negoziazioni in materia di utilizzo e diritti audiovisivi con Rai e La7, e, con il coinvolgimento di Tommaso Mambrini per i profili IP, ha prestato assistenza al cliente nella negoziazione dei nuovi accordi con Torino Calcio.

Sempre in ambito contenzioso e precontenzioso Guido Bartalini, in coordinamento con il team di real estate composto da Vito Bisceglie ed Elena Granati, si è occupato

dei rapporti con l’acquirente della precedente sede milanese di LaPresse e con le proprietà degli attuali uffici di Milano e Roma.

Inoltre, sempre Guido Bartalini, con la collaborazione di Matilde Festorazzi, ha assistito LaPresse nell’ambito di procedimenti di richiesta di ingiunzione di pagamento, anche di carattere europeo. Carlo Grignani ha fornito supporto in ambito corporate and commercial in relazione alla negoziazione e definizione di un contratto con Trenitalia SpA per la fornitura da parte di LaPresse di contenuti e servizi multimediali fruibili dal Portale Frecce e disponibili a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciargento, nonché nelle sale FRECCIA Club e FRECCIA Lounge e sui monitor di bordo. Nell’ambito di tale attività di assistenza, vi è stato altresì il coinvolgimento del dipartimento IP, con Roberto Cesaro, per la definizione delle previsioni in materia IP concernenti i contenuti forniti da LaPresse.

Con riferimento all’assistenza in materia di protezione dei dati personali, il team di IT&Data di ADVANT Nctm, coordinato da Giulio Uras e composto da Valentina Molinari e Matteo Pagliarulo, ha assistito LaPresse nell’ambito di un procedimento davanti al Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla mancata evasione di una richiesta di cancellazione da parte di un interessato il cui nome era stato associato in un articolo alla vicenda del crollo del Ponte Morandi.

Il team ha inoltre assistito la Società nella revisione del processo per la corretta raccolta, gestione ed evasione delle richieste degli interessati relativamente all’esercizio dei diritti previsti dal GDPR. Per ciò che riguarda la parte inerente a tematiche di diritto del lavoro, il team, coordinato da Michele Bignami e composto da Ulrich Eller e Carlotta Vertuani, si è occupato degli aspetti legati alla chiusura di contenziosi pregressi e di questioni concernenti la gestione del rapporto di lavoro, che ricordiamo

essere soggetto non solo alle regole generali ma anche a quelle imperative relative alla attività giornalistica.

Seppur alcune tra le singole attività svolte spicchino per il loro rilievo, quello che più conta, anche come esempio virtuoso di valorizzazione della sinergia e dell’integrazione

dei servizi che possono essere offerti ai nostri clienti, è il gran lavoro di squadra realizzatosi in un tempo limitato, che ha portato lo Studio ad essere scelto come partner di

riferimento pressoché unico e stabile da un player di tale prestigio in uno tra i settori più delicati e competitivi in ambito nazionale e internazionale. Un’esperienza auspicabilmente da replicare.

