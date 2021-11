La lettura è consigliata per i bimbi dai 3 anni in su

Arriva nelle librerie italiane, dall’11 novembre, il libro per bambini di Meghan Markle, Duchessa del Sussex, intitolato ‘La panchina’. E’ già ordinabile su diversi store online. “Meghan, Duchessa di Sussex, cattura in modo poetico e toccante il rapporto tra padre e figlio, la condivisione di momenti unici e irripetibili: la prima volta in bicicletta senza le rotelle, le sbucciature alle ginocchia, le merende sotto al sole, le prime cocenti delusioni; momenti magici e tenerissimi, mattoncini tanto piccoli all’apparenza quanto potenti e preziosi per le fondamenta di uno degli amori più importanti della vita”. E’ la descrizione che si legge sul sito di Feltrinelli. L’età di lettura del testo è dai 3 anni in su. E’ edito da Ape Junior, marchio di Salani Editore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata