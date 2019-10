Wto abbassa stima crescita 2019 volumi commercio mondiale a +1,2%

di vsc

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Le tensioni commerciali in crescita e il rallentamento dell'economia globale hanno spinto gli economisti dell'Organizzazione mondiale del commercio a ridurre in modo netto le proprie previsioni per il 2019 e il 2020. Nell'anno in corso i volumi commerciali a livello mondiale sono ora dati in crescita dell'1,2%, contro il 2,6% previsto ad aprile. Mentre per l'anno successivo è indicata una crescita del 2,7%, anche in questo caso inferiore al 3% comunicato in precedenza. "I rischi al ribasso rimangono alti", segnala lo stesso Wto, precisando che le proiezioni al 2020 dipendono da un ritorno a "relazioni commerciali più normali".

