Wirecard presenta domanda per avvio procedure di insolvenza

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione della fintech tedesca Wirecard ha deciso di presentare domanda per l'apertura delle procedure di insolvenza e indebitamento eccessivo. Lo annuncia la stessa società in una nota, spiegando che il board sta inoltre valutando se presentare domanda anche per le filiali del gruppo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata