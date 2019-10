Whirpool, Palobella (Uilm): Disposti a tutto per non chiudere Napoli

di vln

Roma, 4 ott. (LaPresse) - “Siamo disposti a tutto per far rispettare a Whirlpool l'accordo che ha firmato un anno fa, con il quale si impegnava a investire in Italia 250 milioni di euro fino al 2021”. Lo dichiara Rocco Palombella, segretario generale Uilm durante la manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali sotto la sede del Mise per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. “Dove sta la credibilità della multinazionale americana? – continua il leader Uilm – Dove sta il rispetto dei 420 lavoratori napoletani che l'azienda vuole buttare in mezzo alla strada?”.

“Questa situazione intollerabile è resa possibile – prosegue - anche dall'incapacità e debolezza del governo italiano che non riesce a far rispettare un accordo firmato il 25 ottobre 2018 al Ministero dello Sviluppo economico. Un fatto gravissimo che può essere l'inizio di una fuga dall'Italia della Whirlpool, con la perdita di 6mila posti di lavoro”.

