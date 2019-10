Whirlpool: Rammarico per scelta governo, sito Napoli chiude l'1/11

Milano, 15 ott. (LaPresse) - Whirlpool Emea "prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito" che "come più volte sottolineato, rappresenterebbe l'unica soluzione in grado di garantire la salvaguardia occupazionale e la sostenibilità nel lungo periodo dello stabilimento di Napoli". Lo si legge in una nota del gruppo multinazionale, che avrebbe voluto convertire il sito di Napoli da lavatrici a container refigeranti con la cessione all'azienda Prs. "Vista l'impossibilità di una discussione sul merito del progetto di riconversione e i mesi di incontri che non hanno portato ad alcun progresso nella negoziazione - continua la nota -, l'azienda, come comunicato durante la riunione a Palazzo Chigi, si trova costretta a procedere alla cessazione dell'attività produttiva, con decorrenza 1 novembre 2019".

