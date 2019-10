Whirlpool, Patuanelli: Azienda vuole ritirare procedura cessione

di vsc

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "In queste ora l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, rivolgendosi in un video pubblicato su Facebook ai lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. "E' un primo risultato che certamente ci consente di risederci a un tavolo per provare a risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento", prosegue il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata