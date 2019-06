Whirlpool, La Morgia: Confermiamo che non chiudiamo Napoli

di abf

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "Il risultato dell'incontro è positivo, abbiamo ribadito la strategicità dell'Italia. Abbiamo ribadito che investiremo in Italia 250 milioni di euro". Lo dice Luigi La Morgia, amministratore delegato Whirlpool Italia, al termine del tavolo al MisE. "Abbiamo confermato, come anche richiesto dal ministro nello scorso incontro, che non chiudiamo il sito di Napoli e che garantiremo l'occupazione. Adesso - aggiunge - ci muoveremo su un tavolo di merito per analizzare per soluzioni possibili, con il supporto delle istituzioni e delle parti sociali".

"Noi abbiamo sempre lavorato per trovare una soluzione per garantire l'occupazione a Napoli, tutto quello che e' stato detto sono state una serie di opzioni, non abbiamo mai annunciato nei una chiusura ne' altre soluzioni prese in maniera unilaterale sul sito", ha aggiunto.

