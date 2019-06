Whirlpool, Di Maio: Nessuna chiusura e nessun disimpegno

di abf

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "Nessuna chiusura, nessun disimpegno e la piena occupazione dei lavoratori coinvolti in questa vicenda: questi sono i capisaldi che abbiamo ottenuto e sui quali possiamo ricostruire. Oggi abbiamo avuto delle conferme importanti che fanno segnare uno step decisivo per la situazione del sito di Napoli. Era fondamentale averle direttamente dalle figuri apicali della multinazionale con cui, da oggi in avanti, seguirà un dialogo - che coinvolga tutte le parti sociali - per garantire un futuro certo ai lavoratori". Così il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il tavolo su Whirlpool.

