Whirlpool: Da governo solo misure che non sono risolutive

di lal

Milano, 15 ott. (LaPresse) - Whirlpool Emea ha ripercorso oggi "le opzioni alternative alla riconversione, non sostenibili nel medio-lungo termine" e "la disponibilità confermata oggi dal Governo e quella inclusa nel decreto per la risoluzione delle crisi aziendali sono misure non risolutive e che non possono incidere né sulla profittabilità del sito di Napoli nel lungo periodo, né sulla competitività di Whirlpool nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa)". Così, in una nota, la multinazionale che ha annunciato la sua intenzione di chiudere il sito di Napoli da novembre.

