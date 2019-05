Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli: 430 lavoratori a rischio

Lavoratori in stato di agitazione e sindacati sul piede di guerra dopo l'annuncio della Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli e catapultare nell'incertezza i 430 lavoratori del sito. La notizia è arrivata durante l'incontro a Roma tra l'azienda e Fiom, Fim, Uilm e Ugl Metalmeccanici, durato solo 10 minuti.

"Whirlpool Emea - ha conunicato l'azienda in una nota - intende procedere con la riconversione del sito di Napoli e la cessione del ramo d'azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano".

Immediata la reazione dei sindacati. "L'annuncio è arrivato senza nessun preavviso, di fatto una scelta unilaterale a cui abbiamo risposto immediatamente, dichiarando per l'intera giornata di oggi uno sciopero di 8 ore, su tutti i turni in tutti i siti del gruppo", scrive in una nota la segretaria nazionale Fim Cisl Alessandra Damiani. "Riteniamo la scelta da parte della Whirlpool di chiudere il sito partenopeo inaccettabile, c'è un piano industriale, siglato circa 6 mesi fa insieme al governo, che prevede investimenti e rilancio di tutti i siti, Napoli compreso. Su Teverola poi, l'azienda sta disattendendo gli impegni sulla reindustrializzazione del sito che procedono lentamente. Tutto questo è inaccettabile soprattutto a fronte dei risultati economici e di volumi che in questi anni il gruppo sta avendo"

"L'Ugl Metalmeccanici unitariamente alle altre sigle sindacali proclama lo stato di agitazione dei lavoratori di in tutti gli stabilimenti del Gruppo, Whirlpool ci ha comunicato di non voler investire più nello stabilimento di Napoli, del quale oggi pensavamo di discutere una situazione di criticità, di certo non una svendita", dichiara il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera. "Chiediamo - conclude - un incontro immediato al ministero dello Sviluppo economico per evitare il disimpegno della multinazionale degli elettrodomestici con la vendita il sito".

"Whirlpool annuncia la chiusura dello stabilimento di Napoli: immediato lo sciopero in tutto il gruppo e su tutti i turni. La multinazionale rispetti il piano industriale firmato al Ministero. Noi non ci stiamo ai licenziamenti per delocalizzazione, dal momento che, tra l'altro, l'azienda usufruisce di tutto il sostegno possibile attraverso gli ammortizzatori sociali per la riorganizzazione dopo l'acquisizione di Indesit. Ora basta!", tuona Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil.

