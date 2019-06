Whirlpool, azienda: No a chiusura sito Napoli, pronti a soluzione

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "In linea con il Piano Industriale firmato lo scorso ottobre, l'azienda non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma è impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale e i massimi livelli occupazionali del sito.

Whirlpool Emea riconferma la centralità dell'Italia e la volontà di continuare a lavorare con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione condivisa". Così in una nota l'azienda. "Nel corso dell'incontro al Ministero previsto per domani, 12 giugno, ci auspichiamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali volto a risolvere la vertenza", si aggiunge.

