Volkswagen, Ralf Brandstätter alla guida di marchio core al posto di ceo Diess

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Il ceo di Volkswagen Herbert Diess non sarà più a capo del marchio principale del gruppo. Le sue responsabilità, spiega una nota di Volkswagen, saranno assunte dal direttore operativo Ralf Brandstätter a partire dal 1 luglio 2020. "Ralf Brandstätter è uno dei manager più esperti dell'azienda", commenta Diess. "Negli ultimi due anni - prosegue -, ha già guidato la Volkswagen con successo come coo" chief operating officer "e ha svolto un ruolo chiave nel plasmare la trasformazione del marchio. Sono quindi molto lieto che Ralf Brandstätter proseguirà nello sviluppo del marchio come ceo a seguito delle decisioni strategiche di vasta portata degli ultimi anni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata