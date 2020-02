Vodafone si aggiunge a società che non vanno a congresso Barcellona

di fct

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Anche Vodafone non sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona per colpa del coronavirus. "Vodafone ha monitorato attentamente le notizie sul coronavirus e ha preso atto dei recenti avvertimenti dell'Organizzazione mondiale della sanità", si legge in una nota del gruppo. "Dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di ritirarci dal Mobile World Congress di quest'anno a Barcellona. Sebbene in questa fase sia difficile quantificare accuratamente i rischi potenziali, abbiamo preso questa decisione perché attribuiamo la massima importanza alla sicurezza e al benessere dei nostri dipendenti, clienti e partner", spiega Vodafone.

