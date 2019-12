Vivendi cede 10% Universal Music Group a consorzio guidato da Tencent

di lrs

Parigi (Francia), 31 dic. (LaPresse/AFP) - Il colosso dei media francese Vivendi ha annunciato di aver siglato un accordo per vendere il 10% del capitale della sua controllata Universal Music Group a un consorzio guidato dal colosso cinese di Internet, Tencent, per 3 miliardi di euro. L'operazione, condotta "sulla base di un valore aziendale di 30 miliardi di euro per il 100% del capitale di UMG", dovrebbe essere completata entro la metà del 2020 e lo stesso consorzio ha un'opzione di acquisto di un anno per acquisire un ulteriore interesse del 10% "sulla stessa base di prezzo", ha fatto sapere il gruppo francese in una nota.

