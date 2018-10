Visco: Pesa incertezza politiche bilancio e rapporti Ue

di ntl/ddn

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "All'ampliamento del premio per il rischio sui titoli di Stato ha contribuito l'incertezza sull'orientamento delle politiche di bilancio e strutturali e sull'evoluzione dei rapporti con le istituzioni europee". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco intervenendo alla 94sima giornata mondiale del Risparmio. "Sono riemersi - aggiunge - i timori degli investitori nazionali ed esteri per la dinamica del debito pubblico e per il rischio di una sua ridenominazione".

