Visco: C'è stato di incertezza complessivo, ma nessuno ha sfera cristallo

di abf

Roma, 27 set. (LaPresse) - "C'è uno stato di incertezza complessivo che ci accompagnerà per un certo periodo, ma nessun economista ha la sfera di cristallo. Non siamo in grado di prevedere il futuro". Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento.

