Virus cinese, Boccia: Evidente che avrà effetti su economia globale

di lal

Torino, 1 feb. (LaPresse) - "E' evidente che se rallenta la Cina, anche per una causa come questa, un effetto sull'economia globale arriva". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'evento per 110 anni dell'associazione degli industriali alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, a chi gli chiede in merito ai timori sull'economia per il coronavirus. "Dobbiamo reagire - insiste Boccia - in chiave di mercato europeo e domestico, perché potrebbe essere una causa esterna che accelera un rallentamento dell'economia, ma abbiamo tutti gli strumenti per reagire, a partire da Italia, Germania e Francia, le tre manifatture d'Europa".

