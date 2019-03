Vino, export da record per l'Italia: 6,2 miliardi nel 2018

Tutti pazzi per il vino italiano. Nel 2018, il Bel Paese conferma la sua posizione di leader mondiale nella produzione. Secondo i dati forniti da Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, l'Italia ha registrato un valore record dell'export di 6,2 miliardi di euro, mantenendo il secondo posto tra i maggiori fornitori mondiali alle spalle della Francia. Su base decennale, la crescita delle esportazioni è del 70 per cento. Cinquantacinque milioni di ettolitri quelli prodotti, una stima che evidenzia una crescita del ventinove per cento su base annua e conferma il ruolo dell’Italia come leader assoluto nella produzione.